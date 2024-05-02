Росіяни не зможуть захопити Часів Яр до 9 травня – ЗСУ

Російські окупаційні війська не зможуть захопити Часів Яр у Донецькій області до сакральної дати 9 травня. Загарбники вже кинули на цей напрямок всі ресурси. Про це заявив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Вони вже не можуть стрибнути вище своєї голови. Тобто вони вже до цього задіяли повністю всі ресурси на нашому напрямку, кидають все, що тільки можна, щоб знайти нашу слабину і продавити нашу оборону" , - сказав він.

Речник висловив впевненість, що росіяни не зможуть захопити місто Часів Яр до сакральної для них дати 9 травня.

"Більше зробити вони не зможуть, до чергової сакральної дати у них взагалі нічого не вийде, і їм (росіянам, - ред.) доведеться знову придумувати нову дату і переносити строки для того, щоб їхній електорат чогось очікував" , - заявив представник Сил оборони України.

Бої на сході України

Варто зазначити, що російські окупанти останніми місяцями посилили наступ на сході України. Після захоплення Авдіївки армія РФ намагається і далі продавити оборону ЗСУ.

Крім того, росіяни активізувалися і на Бахмутському напрямку. Окупанти зосередилися на місті Часів Яр. Українські військові зазначають, що у разі успіхи росіянам відкриється шлях на Краматорську агломерацію.