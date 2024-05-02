Россияне не смогут захватить Часов Яр до 9 мая – ВСУ

Российские оккупационные войска не смогут захватить Часов Яр в Донецкой области до сакральной даты 9 мая. Захватчики уже кинули на это направление все ресурсы. Об этом заявил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Они уже не могут прыгнуть выше своей головы. То есть они уже до этого задействовали полностью все ресурсы на нашем направлении, бросают все, что только можно, чтобы найти нашу слабину и продавить нашу оборону" , - сказал он.

Спикер выразил уверенность, что россияне не смогут захватить город Часов Яр до сакральной для них даты 9 мая.

"Больше сделать они не смогут, до очередной сакральной даты у них вообще ничего не получится, и им (россиянам - ред.) придется снова придумывать новую дату и переносить сроки для того, чтобы их электорат чего-то ожидал" , - заявил представитель Сил обороны Украины.

Бои на востоке Украины

Стоит отметить, что российские оккупанты в последние месяцы усилили наступление на востоке Украины. После захвата Авдеевки армия РФ пытается и дальше продавить оборону ВСУ.

Кроме того, россияне активизировались и на Бахмутском направлении. Оккупанты сосредоточились на городе Часов Яр. Украинские военные отмечают, что в этом случае успехи россиянам откроется путь на Краматорскую агломерацию.