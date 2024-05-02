Вартість нафти зростає в очікуванні збільшення попиту в США

Котирування нафти ростуть уранці в четвер після зниження напередодні на даних про запаси в США, повідомляє Enkorr.

На 8:05 за київським часом липневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,53 (0,64%), до $83,97 за барель. У середу Brent здешевшала на $2,89 (3,4%), до $83,44 за барель.

Червневі ф'ючерси на WTI на цей час дорожчали на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $0,51 (0,65%), до $79,51 за барель. За минулу сесію контракт здешевшав на $2,93 (3,6%), до $79 за барель.

Обидві марки завершили торги середи на мінімумах із 12 березня. За квітень міжнародний бенчмарк набрав 0,4%, північноамериканський – втратив 1,5%.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на максимальні з середини лютого 7,26 млн барелів – до 460,89 млн барелів, ідеться в опублікованій у середу щотижневій доповіді Міністерства енергетики країни.

Товарні запаси бензину зросли на 344 тис. барелів і становили 227,09 млн барелів. Комерційні запаси дистилятів зменшилися на 732 тис. барелів, до 115,85 млн барелів.

Експерти очікували зниження запасів нафти на 2,5 млн барелів, зменшення запасів бензину – на 1,02 млн барелів і підвищення запасів дистилятів – на 1 млн барелів.

У четвер підтримку нафтовим котируванням надають чутки про те, що уряд США готується поповнити стратегічні резерви за ціною, не вищою за $79 за барель, пише Trading Economics.