Стоимость нефти растет в ожидании увеличения спроса в США

Котировки нефти растут утром в четверг после понижения накануне на данных о запасах в США, сообщает Enkorr.

К 8:05 по киевскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (0,64%), до $83,97 за баррель. В среду Brent подешевела на $2,89 (3,4%), до $83,44 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI в настоящее время дорожали на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,51 (0,65%), до $79,51 за баррель. За прошедшую сессию контракт подешевел на $2,93 (3,6%), до $79 за баррель.

Обе марки завершили торги в среду на минимумах с 12 марта. За апрель международный бенчмарк набрал 0,4%, североамериканский – потерял 1,5%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на максимальные с середины февраля 7,26 млн баррелей – до 460,89 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе Министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 344 тыс. баррелей и составили 227,09 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 732 тыс. баррелей, до 115,85 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина – на 1,02 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов – на 1 млн баррелей.

В четверг поддержку нефтяным котировкам оказывают слухи о том, что правительство США готовится пополнить стратегические резервы по цене не выше $79 за баррель, пишет Trading Economics.