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Які авто найбільше купували в Україні у квітні: рейтинг моделей

Які авто найбільше купували в Україні у квітні: рейтинг моделей
Фото: Alexander Migl

У квітні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом продовжив утримувати Renault Duster.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% квітневого ринку нових легкових авто.

До топ-10 легковиків квітня 2024 року увійшли:

  1. Renault Duster - 484 од.;
  2. Toyota RAV-4 - 393 од.;
  3. Mazda CX5 - 220 од.;
  4. KIA Sportage - 189 од.;
  5. Volkswagen ID.4 - 141 од.;
  6. BMW X3 - 131 од.;
  7. Hyundai Tucson - 129 од.;
  8. Toyota Land Cruiser Prado - 125 од.;
  9. Volkswagen Touareg - 123 од.;
  10. Suzuki Vitara - 107 од.

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