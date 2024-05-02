Які авто найбільше купували в Україні у квітні: рейтинг моделей

У квітні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом продовжив утримувати Renault Duster.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% квітневого ринку нових легкових авто.

До топ-10 легковиків квітня 2024 року увійшли: