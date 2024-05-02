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Какие авто больше всего покупали в Украине в апреле: рейтинг моделей

Какие авто больше всего покупали в Украине в апреле: рейтинг моделей
Фото: Alexander Migl

В апреле лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом продолжил удерживать Renault Duster.

Об этом сообщает "Укравтопром".

За счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% апрельского рынка новых легковых автомобилей.

В топ-10 легковушек апреля 2024 года вошли:

  1. Renault Duster – 484 ед.;
  2. Toyota RAV-4 – 393 ед.;
  3. Mazda CX5 – 220 ед.;
  4. KIA Sportage – 189 ед.;
  5. Volkswagen ID.4 – 141 ед.;
  6. BMW X3 – 131 ед.;
  7. Hyundai Tucson – 129 ед.;
  8. Toyota Land Cruiser Prado – 125 ед.;
  9. Volkswagen Touareg – 123 ед.;
  10. Suzuki Vitara – 107 ед.

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