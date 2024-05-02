Какие авто больше всего покупали в Украине в апреле: рейтинг моделей
В апреле лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом продолжил удерживать Renault Duster.
Об этом сообщает "Укравтопром".
За счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% апрельского рынка новых легковых автомобилей.
В топ-10 легковушек апреля 2024 года вошли:
- Renault Duster – 484 ед.;
- Toyota RAV-4 – 393 ед.;
- Mazda CX5 – 220 ед.;
- KIA Sportage – 189 ед.;
- Volkswagen ID.4 – 141 ед.;
- BMW X3 – 131 ед.;
- Hyundai Tucson – 129 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 125 ед.;
- Volkswagen Touareg – 123 ед.;
- Suzuki Vitara – 107 ед.