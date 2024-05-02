Какие авто больше всего покупали в Украине в апреле: рейтинг моделей

В апреле лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом продолжил удерживать Renault Duster.

Об этом сообщает "Укравтопром".

За счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% апрельского рынка новых легковых автомобилей.

В топ-10 легковушек апреля 2024 года вошли: