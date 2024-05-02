Сьогодні зранку возросло споживання електрики – "Укренерго"

Сьогодні, 2 травня, станом на 09:30 споживання електроенергії на 1,6% вище, ніж вчора в цей же час. В енергосистемі в окремі вечірні години максимального споживання зберігається дефіцит.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

Вчора, у середу 1 травня, добовий максимум споживання був на 1,4% більше, ніж у вівторок.

У компанії зазначають, що безхмарна вітряна погода сприяє активній роботі сонячних та вітряних електростанцій. Через це у денні години в енергосистемі фіксується надлишок електроенергії. Для підтримки балансу між виробництвом та споживанням вчора, 2 травня, з 10:50 до 16:00, роботу об’єктів відновлювальних джерел енергії обмежували.

Протягом доби, за виключенням денних годин Україна імпортувала електрику з Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Молдови. Загальним обсягом 8 471 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1500 МВт.

Обмеження споживання діють на Харківщині. На ранок там знеструмлено понад 200 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

На ранок знеструмлені 410 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях.