Сегодня утром возросло потребление электричества – "Укрэнерго"

Сегодня, 2 мая, по состоянию на 09:30 потребление электроэнергии на 1,6% выше, чем вчера. В энергосистеме в отдельные вечерние часы максимального потребления сохраняется дефицит.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Вчера в среду 1 мая суточный максимум потребления был на 1,4% больше, чем во вторник.

В компании отмечают, что облачная погода способствует активной работе солнечных и ветряных электростанций. Поэтому в дневные часы в энергосистеме фиксируется избыток электроэнергии. Для поддержания баланса между производством и потреблением вчера, 2 мая, с 10:50 до 16:00 работу объектов возобновляемых источников энергии ограничивали.

В течение суток, за исключением дневных часов, Украина импортировала электричество из Румынии, Словакии, Венгрии, Польши, Молдовы. Общим объемом 8471 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1500 МВт.

Ограничения потребления действуют в Харьковской области. На утро там обесточены более 200 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление промышленности на Криворожье.

К утру обесточены 410 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях.