Кулеба пояснив, чому не бачить сенсу запрошувати РФ на саміт миру

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Україна на цьому етапі не бачить сенсу кликати РФ на Глобальний саміт миру у Швейцарії, але після консолідації позицій міжнародної спільноти контакти з російською стороною все ж будуть необхідні. Про це він сказав в інтерв’ю Foreign Policy, повідомляє Європейська правда.

Ведучий запитав, який сенс бачить Україна у проведенні у Швейцарії Глобального саміту миру задля наближення завершення війни, якщо там не буде сторони, яка розпочала війну.

Кулеба зазначив, що це логічне питання з точки зору хрестоматійних підходів до дипломатії, але у теперішніх обставинах вони не працюватимуть.

"Наш підхід ґрунтується на реаліях і досвіді, який ми отримали між 2014 і 2022 роками… Тоді у нас було майже 200 раундів перемовин з Росією у різних форматах, з посередниками та двосторонніх. Але нічого не спрацювало. Все це скінчилося повномасштабним вторгненням. Тож ми знаємо, що немає сенсу сідати з Росією за стіл перемовин, якщо не можна гарантувати, що вони діятимуть у дусі доброї в ﻿﻿ олі" , – заявив міністр закордонних справ.

Він зазначив, що бачить лише два способи створити таку ситуацію, коли Кремль почне бути щирим перемовником.