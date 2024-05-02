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У Повітряних силах не виключають ракетний удар РФ на Великдень

У Повітряних силах не виключають ракетний удар РФ на Великдень
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

У Повітряних силах не виключають можливих атак російських військ по Україні у Великодню ніч, та заявили про готовність відбиття ймовірних нападів противника. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Ми не можемо виключати те, що підлий і підступний ворог може просто нашкодити, зіпсувати людям свято просто у Великодню ніч, завдавши своїх ракетних ударів", - зауважив він.

Як зазначив Євлаш, своєю чергою Повітряні сили України чекають і готові до відбиття нападу противника.

"Однак людям потрібно бути уважними у будь-який час, незважаючи чи це Великдень або просто звичайний якийсь середньостатистичний день", - попередив спікер.

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