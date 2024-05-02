В Воздушных силах не исключают ракетный удар РФ на Пасху
В Воздушных силах не исключают возможных атак российских войск по Украине в Пасхальную ночь, и заявили о готовности к отражению вероятных нападений противника. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.
"Мы не можем исключать то, что подлый и коварный враг может просто навредить, испортить людям праздник прямо в Пасхальную ночь, нанеся свои ракетные удары", - отметил он.
Как отметил Евлаш, в свою очередь Воздушные силы Украины ждут и готовы к отражению нападения противника.
"Однако людям нужно быть внимательными в любое время, несмотря это Пасха или просто обычный какой-то среднестатистический день", - предупредил спикер.