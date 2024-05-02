Ударом РФ по депо "Нової пошти" знищено замовлень на 3 млн гривень

"Нова пошта" показала, як виглядає сортувальне депо в Одесі після нічного удару росіян.

У компанії зазначили﻿, що у депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн. Усім отримувачам компенсують вартість посилок і вантажів.

"Рашистською ракетою було знищено не тільки наше депо та відділення, а і 15.5 тонн ваших замовлень з інтернет-магазинів з одягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками для тварин, ліками, посилками з турботою про рідних тощо" , – повідомили у "Новій пошті".

Нагадаємо, внаслідок удару по Одесі ввечері 1 травня постраждали 14 людей. Окрім депо та відділення "Нової пошти" вибило шибки у будинках поблизу.