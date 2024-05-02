Ударом РФ по депо "Новой почты" уничтожено заказов на 3 млн гривен

Новая почта показала, как выглядит сортировочное депо в Одессе после ночного удара россиян.

В компании отметили, что в депо и отделении вместе было 904 отправления на почти 3 млн грн. Всем получателям компенсируют стоимость посылок и грузов.

"Рашистской ракетой было уничтожено не только наше депо и отделение, но и 15.5 тонн ваших заказов из интернет-магазинов с одеждой, техникой, детскими игрушками, вкусностями для животных, лекарствами, посылками с заботой о родных и т.д." , - сообщили в "Новой почте".

Напомним, в результате удара по Одессе вечером 1 мая пострадали 14 человек. Кроме депо и отделения "Новой почты" выбило стекла в домах поблизости.