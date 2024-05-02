У більшості біженців доходи вище, ніж до повномасштабного вторгнення – опитування

Понад 60% українських біженців від війни за кордоном тепер мають вищі доходи, ніж до 24 лютого 2022 року. У листопаді 2022 року цей показник складав 43%.﻿ Про це свідчать дані опитування Info Sapiens, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

З травня 2023 року до січня 2024 року частка залучених до ринку праці зросла з 39% до 45%. Також зменшується частка тих, хто не шукає роботи.

Більша частка біженців повідомляє, що їм більше подобається за кордоном, аніж в Україні.

Рівень підтримки місцевих жителів залишається високим, хоч і знизився порівняно з попередніми хвилями опитування. Найпозитивніше ставлення до себе відмічають біженці у США, Канаді та Франції.

Порівняно з травнем 2023, зросла частка українців з друзями серед місцевих з 55% до 63%. Водночас майже третина біженців досі не має хороших знайомих з місцевих жителів.

Дослідницька агенція Info Sapiens провела опитування українських мігрантів, що перебувають за межами України, у грудні 2023 - січні 2024 року. Опитування не проводилося серед українців, які перебували на території Росії чи Білорусі. Для дослідження була сформована квотна вибірка, на основі даних Європейської служби статистики, а також офіційних даних щодо кількості українців, які виїхали до Великої Британії, Канади та Сполучених Штатів Америки. Метод опитування - SMS-розсилка із посиланням на онлайн-анкету. Загальна кількість опитаних - 1000 осіб.

Біженці з України в Європі

На 14 березня 2024 року кількість біженців з України по всьому світу становила 6,486 мільйона осіб, з яких 5,983 мільйона біженців перебувають у Європі, а 0,503 мільйони за її межами. Протягом 2023 року кількість біженців збільшилась приблизно на 200 тисяч осіб.

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що у 2024 році продовжиться відтік мігрантів, однак у незначних масштабах приблизно на 100 тисяч осіб за рік. Після зниження ризиків безпеки до 2025 року передбачається повернення приблизно 400 тисяч осіб назад до України.