У большинства беженцев доходы выше, чем до полномасштабного вторжения – опрос

Более 60% украинских беженцев от войны за границей теперь имеют более высокие доходы, чем до 24 февраля 2022 года. В ноябре 2022 года этот показатель составлял 43%.﻿ Об этом свидетельствуют данные опроса Info Sapiens, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

С мая 2023 года по январь 2024 года доля вовлеченных на рынок труда возросла с 39% до 45%. Также уменьшается доля тех, кто не ищет работу.

Большая часть беженцев сообщает, что им больше нравится за границей, чем в Украине.

Уровень поддержки местных жителей остается высоким, хоть и снизился по сравнению с предыдущими волнами опроса. Самое положительное отношение к себе отмечают беженцы в США, Канаде и Франции.

По сравнению с маем 2023 года выросла доля украинцев с друзьями среди местных с 55% до 63%. В то же время почти треть беженцев до сих пор не имеет хороших знакомых из местных жителей.

Исследовательское агентство Info Sapiens провело опрос украинских мигрантов, находящихся за пределами Украины, в декабре 2023 - январе 2024 года. Опрос не проводился среди украинцев, находившихся на территории России или Белоруссии. Для исследования была сформирована квотная выборка, на основе данных Европейской службы статистики, а также официальных данных по количеству украинцев, выехавших в Великобританию, Канаду и Соединенные Штаты Америки. Метод опроса - SMS-рассылка со ссылкой на онлайн-анкету. Общее количество опрошенных - 1000 человек.

Беженцы из Украины в Европе

На момент 14 марта 2024 года количество беженцев из Украины по всему миру составило 6,486 миллиона человек, из которых 5,983 миллиона беженцев находятся в Европе, а 0,503 миллиона за ее пределами. В течение 2023 года число беженцев увеличилось примерно на 200 тысяч человек.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что в 2024 году в связи с высокими уровнями безопасности продолжится отток мигрантов, однако в незначительных масштабах, примерно на 100 тысяч человек за год. После снижения рисков безопасности в 2025 году предполагается возвращение примерно 400 тысяч человек обратно в Украину.