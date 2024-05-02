Катери від Естонії включили до складу ВМС України

Катери Р01"Roland" і Р02"Risto", які передала Естонія, сьогодні офіційно включили до складу Військово-морських сил ЗСУ. Їм присвоїли назви "Ірпінь" та "Рені".

Про це йдеться﻿ у дописі ВМС у Facebook.

На катерах підняли прапори Військово-морських сил України.

"Назви катерам Р01"Roland" і Р02"Risto", які Україні цьогоріч у відмінному стані, майже новими передали ВМС Естонії, було присвоєно наказом Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України на честь Міста-Героя Ірпінь та міста Рені, порт якого до Естонської Республіки є найближчим" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці катери виконуватимуть бойові завдання у тому числі із захисту цивільного судноплавства.