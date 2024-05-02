Катера от Эстонии включили в состав ВМС Украины

Екатери Р01 "Roland" и Р02 "Risto", которые передала Эстония, сегодня официально включили в состав Военно-морских сил ВСУ. Им присвоили названия "Ирпень" и "Рени".

Об этом говорится в сообщении ВМС в Facebook.

На катерах подняли флаги Военно-морских сил Украины.

"Названия катерам Р01 "Roland" и Р02 "Risto", которые Украине в этом году в отличном состоянии, почти новыми передали ВМС Эстонии, было присвоено приказом Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в честь Города-Героя Ирпень и города Рени, порт которого является самой близкой к Эстонской Республике" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти катера будут выполнять боевые задачи, в том числе по защите гражданского судоходства.