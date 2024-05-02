Макрон: Я не відкидаю можливість відправки військ в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає відправлення військ в Україну, оскільки його головна стратегічна мета: Росія не може перемогти, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Як я вже сказав, я нічого не відкидаю (зокрема, введення військ в Україну,- ред.), тому що ми зіткнулися з людиною, яка нічого не відкидає. Ми, безсумнівно, були занадто нерішучі, визначаючи межі наших дій для того, у кого їх більше немає і хто є агресором" , - заявив він.

Макрон наголосив, що здатність Європи - бути авторитетними, продовжувати допомагати, дати Україні засоби для опору.

"Але наш авторитет також залежить від здатності стримувати, не даючи повної ясності в тому, що ми будемо або не будемо робити. В іншому випадку ми самі себе послаблюємо, а це ті рамки, в яких ми діяли досі" , - заявив він.

Президент Франції розповів, що в наступні тижні багато країн заявили, що їм зрозумілий підхід Парижа.

"У мене є чітка стратегічна мета: Росія не може перемогти в Україні. Якщо Росія переможе в Україні, в Європі не буде безпеки. Хто може прикидатися, що Росія зупиниться на цьому? Яка безпека буде в інших сусідніх країн - Молдови, Румунії, Польщі, Литви та інших? І що за довіра до європейців, які витратили б мільярди, сказали б, що на карту поставлено виживання континенту, і не дали б собі коштів, щоб зупинити Росію? Так що так, ми не повинні нічого виключати, тому що наша мета полягає в тому, щоб Росія ніколи не змогла перемогти в Україні" , - підкреслив він.

Ініціатива Макрона

Раніше французький лідер Еммануель Макрон заявив про можливість введення війська на територію України. Це викликало дискусію серед союзників України.

Пізніше Франція пояснила, що не йдеться про безпосередню відправку військ для участі в бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Серед них Литва, Латвія, Естонія та Канада.

Однак більшість країн не підтримала позицію Макрона.

Ба більше, за даними західних ЗМІ, несподівана заява Макрона спричинила ще більшу напругу у відносинах між ним і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.