Макрон: Я не исключаю возможность отправки войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает отправку войск в Украину, поскольку его главная стратегическая цель: Россия не может победить, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Как я уже сказал, я ничего не исключаю (в том числе, ввод войск в Украину,- ред.), потому что мы столкнулись с человеком, который ничего не исключает. Мы, несомненно, были слишком нерешительны, определяя границы наших действий для того, у кого их больше нет и кто является агрессором" , - заявил он.

Макрон подчеркнул, что способность Европы - быть авторитетными, продолжать помогать, дать Украине средства для сопротивления.

"Но наш авторитет также зависит от способности сдерживать, не давая полной ясности в том, что мы будем или не будем делать. В противном случае мы сами себя ослабляем, а это те рамки, в которых мы действовали до сих пор" , - заявил он.

Президент Франции рассказал, что в последующие недели многие страны заявили, что им понятен подход Парижа.

"У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить в Украине. Если Россия победит в Украине, в Европе не будет безопасности. Кто может притворяться, что Россия остановится на этом? Какая безопасность будет у других соседних стран - Молдовы, Румынии, Польши, Литвы и других? И что за доверие к европейцам, которые потратили бы миллиарды, сказали бы, что на карту поставлено выживание континента, и не дали бы себе средств, чтобы остановить Россию? Так что да, мы не должны ничего исключать, потому что наша цель состоит в том, чтобы Россия никогда не смогла победить в Украине" , - подчеркнул он.

Инициатива Макрона

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о возможности ввода войска на территорию Украины. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.

Позже Франция объяснила, что речь не идет о непосредственной отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Среди них Литва, Латвия, Эстония и Канада. Однако большинство стран не поддержало позицию Макрона.

Более того, по данным западных СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большее напряжение в отношениях между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем.