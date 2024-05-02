МЗС Швейцарії: Москву не запросили на саміт миру, але без неї "процес немислимий"

В МЗС Швейцарії заявили, що на цьому етапі Росію не запрошували на Глобальний саміт миру у червні у Бюргенштоку, повідомляє Європейська правда.

Швейцарська сторона висловила переконання, що РФ неодмінно має бути включена у мирний процес.

"Росія на цьому етапі не запрошена. Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена брати участь у цьому першому саміті" , – йдеться у повідомленні.

У МЗС Швейцарії підкреслили, що саміт покликаний розпочати мирний процес.

"Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий" , – заявили у відомстві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Україна на цьому етапі не бачить сенсу кликати РФ на Глобальний саміт миру у Швейцарії, але після консолідації позицій міжнародної спільноти контакти з російською стороною все ж будуть необхідні.