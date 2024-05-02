МИД Швейцарии: Москву не пригласили на саммит мира, но без нее "процесс немыслим"

В МИД Швейцарии заявили, что на этом этапе Россию не приглашали на Глобальный саммит мира в июне в Бюргенштоке, сообщает Европейская правда.

Швейцарская сторона выразила убеждение, что РФ непременно должна быть включена в мирный процесс.

"Россия на данном этапе не приглашена. Швейцария всегда проявляла открытость относительно приглашения России на этот саммит. Однако Россия неоднократно и также публично заявляла, что не заинтересована участвовать в этом первом саммите" , – говорится в сообщении.

В МИД Швейцарии подчеркнули, что саммит призван начать мирный процесс.

"Швейцария убеждена, что Россия должна быть привлечена к этому процессу. Мирный процесс без России немыслим", – заявили в ведомстве.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина на данном этапе не видит смысла звать РФ на Глобальный саммит мира в Швейцарии, но после консолидации позиций международного сообщества контакты с российской стороной все же будут необходимы.