ППО учора збила ракету та два "Шахеди" – Повітряні сили

Сили ППО упродовж 1 травня збили ракету Х-59/Х-69, два "Шахеди" та розвідувальний безпілотник "Орлан-10". Ще один дрон окупантів знищили сьогодні.



Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Упродовж минулої доби, 01 травня 2024 року, протиповітряною обороною півдня України знищено керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 на Миколаївщині, 2 ударні безпілотники "Shahed-136/131" та російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10" на Одещині" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зранку 2 травня на Миколаївщині знищено ще один "Орлан-10".