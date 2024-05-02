ППО учора збила ракету та два "Шахеди" – Повітряні сили
Сили ППО упродовж 1 травня збили ракету Х-59/Х-69, два "Шахеди" та розвідувальний безпілотник "Орлан-10". Ще один дрон окупантів знищили сьогодні.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Упродовж минулої доби, 01 травня 2024 року, протиповітряною обороною півдня України знищено керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 на Миколаївщині, 2 ударні безпілотники "Shahed-136/131" та російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10" на Одещині", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зранку 2 травня на Миколаївщині знищено ще один "Орлан-10".