ПВО вчера сбила ракету и два "Шахеда" – Воздушные силы

Силы ПВО в течение 1 мая сбили ракету Х-59/Х-69, два "Шахеда" и разведывательный беспилотник "Орлан-10". Еще один дрон окупантов уничтожили сегодня.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"За прошедшие сутки, 01 мая 2024 года, противовоздушной обороной юга Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 на Николаевщине, 2 ударных беспилотника "Shahed-136/131" и российский разведывательный БпЛА "Орлан-10" на Одесской области" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что утром 2 мая в Николаевской области уничтожен еще один "Орлан-10".