Окупанти закріпилися в Очеретиному, ЗСУ намагаються їх вибити – ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони України вживають заходів, щоб вибити російських окупантів з Очеретиного в Донецькій області. Росіянам вдалося закріпитися в цьому населеному пункті. Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Армія Інформ.

"Щодо Очеретиного ситуація така, що ворогу вдалося прорватися і закріпитися в цьому населеному пункті. Його частина перебуває під контролем ворога. Ця частина знаходиться під нашим вогневим контролем. Збройні Сили і Сили оборони вживають всіх заходів, щоб вибити ворога звідти. Там наразі тривають важкі бої. Збройні Сили контролюють цю ситуацію" , — розповів речник ОСУВ "Хортиця".

За його словами, ворог, щоб розвинути тактичний успіх у цьому районі і прорвати українську оборону, задіяв на цьому напрямку до 4 бригад.

"З нашого боку також вживаються заходи, щоб стабілізувати обстановку, зокрема для повернення контрою над Очеретиним — з цією метою були введені додаткові сили і засоби з резерву" , — зазначив речник ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, 27 квітня речник "Хортиці" Назар Волошин заявив, що ЗСУ контролюють дві третини сіл Очеретине та Соловйове.