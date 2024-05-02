Оккупанты закрепились в Очеретино, ВСУ пытаются их выбить – ОСУВ "Хортица"

Силы обороны Украины принимают меры, чтобы выбить российских окупантов из Очеретино в Донецкой области. Россиянам удалось закрепиться в этом населённом пункте. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сообщает Армия Информ.

"По Очеретино ситуация такова, что врагу удалось прорваться и закрепиться в этом населенном пункте. Его часть находится под контролем врага. Эта часть находится под нашим огневым контролем. Вооруженные Силы и Силы обороны принимают все меры, чтобы выбить врага оттуда. Там сейчас продолжаются тяжелые бои. Вооруженные Силы контролируют эту ситуацию" , — рассказал спикер ОСУВ "Хортица".

По его словам, враг, чтобы развить тактический успех в этом районе и прорвать украинскую оборону, задействовал в этом направлении 4 бригады.

"С нашей стороны также принимаются меры, чтобы стабилизировать обстановку, в частности, для возвращения контрой над Очеретиным — с этой целью были введены дополнительные силы и средства из резерва" , — отметил представитель ОСУВ "Хортица".

Напомним, 27 апреля спикер "Хортицы" Назар Волошин заявил, что ВСУ контролируют две трети сел Очеретино и Соловьево.