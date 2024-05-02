FT: Перебої в торгівлі в Червоному морі будуть тривати до 2025 року

За словами генерального директора другої за величиною контейнерної групи у світі, перебої у світовій торгівлі через неможливість суден використовувати Червоне море або Суецький канал для перевезень між Азією та Європою можуть тривати до наступного року. Про це пише Financial Times, повідомляє Економічна правда.

Вінсент Клерк, виконавчий директор данської компанії AP Møller-Maersk, заявив, що немає жодних ознак послаблення напруженості після того, як напади повстанців-хуситів в Ємені змусили контейнерні судноплавні компанії перенаправляти свої судна в обхід мису Доброї Надії, що збільшило час і вартість транспортування товарів.

"Ми бачимо, що ситуація в Червоному морі не буде короткочасною, а триватиме щонайменше до другої половини року...Ми не дуже оптимістично налаштовані щодо того, що зможемо пройти через Суец найближчим часом" , - сказав він в інтерв'ю Financial Times.

Витрати на контейнерні перевезення - основу світової торгівлі - різко зросли з початку атак Хуті в середині листопада, а збільшення часу доставки спричинило проблеми з ланцюгами поставок для роздрібних торговців і виробників.

Компанія Maersk заявила, що обсяги перевезень у першому кварталі цього року були вищими, ніж вона очікувала, що в поєднанні з тривалими перебоями в Червоному морі змусило її переглянути свої фінансові прогнози на поточний рік. Тепер компанія очікує, що її операційні збитки становитимуть від нуля до 2 млрд доларів, тоді як раніше вона прогнозувала збитки в розмірі 5 млрд доларів.