FT: Перебои в торговле в Красном море будут продолжаться до 2025 года

По словам генерального директора второй по величине контейнерной группы в мире, перебои в мировой торговле из-за невозможности судов использовать Красное море или Суэцкий канал для перевозок между Азией и Европой могут продлиться до следующего года. Об этом пишет Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Винсент Клерк, исполнительный директор датской компании AP Møller-Maersk, заявил, что нет никаких признаков ослабления напряженности после того, как нападения повстанцев-хуситов в Йемене заставили контейнерные судоходные компании перенаправлять свои суда в обход мыса Доброй Надежды, что увеличило время и стоимость транспортировки товаров.

"Мы видим, что ситуация в Красном море не будет кратковременной, а продлится как минимум до второй половины года... Мы не очень оптимистично настроены относительно того, что сможем пройти через Суэц в ближайшее время" , - сказал он в интервью Financial Times.

Расходы на контейнерные перевозки - основу мировой торговли - резко выросли с начала атак Хути в середине ноября, а увеличение времени доставки повлекло проблемы с цепочками поставок для розничных торговцев и производителей.

Компания Maersk заявила, что объемы перевозок в первом квартале этого года были выше, чем она ожидала, что в сочетании с длительными перебоями в Красном море заставило ее пересмотреть свои финансовые прогнозы на текущий год. Теперь компания ожидает, что ее операционные убытки составят от нуля до 2 млрд долларов, тогда как ранее она прогнозировала убытки в размере 5 млрд долларов.