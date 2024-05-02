Макрон зустрінеться з Шольцом у Парижі напередодні візиту Сі Цзіньпіна – ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном у четвер увечері в Парижі за вечерею, щоб обговорити оборонну політику Європейського Союзу та політику щодо Китаю. Про це стало відомо виданню Politico від джерел, повідомляє Європейська правда.

Зустріч двох високопоставлених лідерів ЄС відбудеться всього за кілька днів до візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Європи.

Джерела описують зустріч як напівприватну подію: Шольц і його дружина Брітта Ернст перебувають у короткій відпустці в Парижі і зустрінуться з Макроном та його дружиною Бріджит у французькому ресторані.

Вечеря пройде без участі радників лідерів двох країн, повідомили джерела.

Шольц і Макрон неодноразово конфліктували в останні роки, востаннє в лютому, коли президент Франції допустив відправлення сухопутних військ в Україну. Канцлер рішуче відкинув цю ідею.

Ключовою темою обговорення Шольца та Макрона стане візит Сі Цзіньпіна, який прибуде до Франції в неділю на три дні, а потім вирушить до Сербії та Угорщини.

Вечеря стане для Шольца можливістю поінформувати Макрона про його зустріч із Сі Цзіньпіном у Пекіні минулого місяця.

За словами Ноя Баркіна з Німецького фонду Маршалла, який першим повідомив про вечерю, Макрон спробує переконати канцлера приєднатися до нього на зустрічі з Сі наступного тижня разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Іншою ймовірною темою вечері буде політика ЄС, зокрема у сфері оборони та її фінансування.