Макрон встретится с Шольцом в Париже накануне визита Си Цзиньпина – СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в четверг вечером в Париже за ужином, чтобы обсудить оборонную политику Европейского Союза и политику по Китаю. Об этом стало известно изданию Politico от источников, сообщает Европейская правда.

Встреча двух высокопоставленных лидеров ЕС состоится всего за несколько дней до визита президента Китая Си Цзиньпина в Европу.

Источники описывают встречу как получастное событие: Шольц и его жена Бритта Эрнст находятся в коротком отпуске в Париже и встретятся с Макроном и его женой Бриджит во французском ресторане.

Ужин пройдет без участия советников лидеров двух стран, сообщили источники.

Шольц и Макрон неоднократно конфликтовали в последние годы, в последний раз в феврале, когда президент Франции допустил отправление сухопутных войск в Украину. Канцлер решительно отверг эту идею.

Ключевой темой обсуждения Шольца и Макрона станет визит Си Цзиньпина, который прибудет во Францию в воскресенье на три дня, а затем отправится в Сербию и Венгрию.

Ужин станет для Шольца возможностью проинформировать Макрона о его встрече с Си Цзиньпином в Пекине в прошлом месяце.

По словам Ноя Баркина из Немецкого фонда Маршалла, который первым сообщил об ужине, Макрон попытается убедить канцлера присоединиться к нему на встрече с Си на следующей неделе вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Другой вероятной темой ужина будет политика ЕС, в частности, в сфере обороны и ее финансирования.