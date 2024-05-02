Найбільшу кількість ворожих ДРГ фіксують на Сумщині – речник ДПСУ

Сумщина залишається тим напрямком, де РФ найбільш активно намагається застосовувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Найбільш активним напрямком, де ворог продовжує застосовувати свої ДРГ, залишається Сумщина. Раніше була активність і по Харківській області, але за останній час вона знизилась. По Чернігівщині також активності ворожих ДРГ не фіксується. А от Сумська область для них пріоритетна. Бо фактично по кілька ворожих ДРГ протягом тижня викриваються" , – зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня на Сумщині прикордонники дали бій російській диверсійно-розвідувальній групі.