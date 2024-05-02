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Найбільшу кількість ворожих ДРГ фіксують на Сумщині – речник ДПСУ

Найбільшу кількість ворожих ДРГ фіксують на Сумщині – речник ДПСУ
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Сумщина залишається тим напрямком, де РФ найбільш активно намагається застосовувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Найбільш активним напрямком, де ворог продовжує застосовувати свої ДРГ, залишається Сумщина. Раніше була активність і по Харківській області, але за останній час вона знизилась. По Чернігівщині також активності ворожих ДРГ не фіксується. А от Сумська область для них пріоритетна. Бо фактично по кілька ворожих ДРГ протягом тижня викриваються", – зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня на Сумщині прикордонники дали бій російській диверсійно-розвідувальній групі.

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