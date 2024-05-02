Наибольшее количество вражеских ДРГ фиксируют на Сумщине – спикер ГПСУ

Сумщина остается тем направлением, где РФ наиболее активно пытается применять диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"Самым активным направлением, где враг продолжает применять свои ДРГ, остается Сумщина. Раньше была активность и по Харьковской области, но за последнее время она снизилась. По Черниговщине также активности враждебных ДРГ не фиксируется. А вот Сумская область для них приоритетна. Потому фактически по несколько вражеских ВРГ в течение недели разоблачаются" , – отметил он.

Напомним, на прошлой неделе в Сумской области пограничники дали бой российской диверсионно-разведывательной группе.