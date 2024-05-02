ССО знищили російську установку "Бук" на Сумському напрямку
Сили спеціальних операцій знищили пуско-заряджальну установку російського комплексу "Бук" на Сумському напрямку, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба ССО.
Повідомляється, що оператори одного з підрозділів ССО під час роботи на Сумському напрямку виявили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М1".
По цілях ворога оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами.
Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку. Внаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами, вогневу установку комплексу "Бук-М1" – пошкоджено.
Нагадаємо:
Нещодавно ССО уразили два російських ЗРК "Бук" теж на Сумському напрямку.