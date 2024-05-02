ССО уничтожили российскую установку "Бук" на Сумском направлении

Силы специальных операций уничтожили пуско-зарядную установку российского комплекса "Бук" на Сумском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ССО.

Сообщается, что операторы одного из подразделений ССО во время работы на Сумском направлении обнаружили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".

По целям врага операторы ССО нанесли огневое поражение ударными дронами.

Оккупанты тщетно пытались потушить огонь и спасти технику. В результате удара уничтожена пуско-зарядная установка с шестью ракетами, огневая установка комплекса "Бук-М1" - повреждена.

Напомним:

Недавно ССО поразили два российских ЗРК "Бук" тоже на Сумском направлении.