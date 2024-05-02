Президент Латвії прогнозує важкі переговори про вступ України до ЄС
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу буде надзвичайно складним, але "цілком реально" розпочати його вже в червні цього року, до чого закликали президенти країн Балтії, повідомляє Європейська правда.
Рінкевичс зазначив, що у переговорах про вступ Латвії до ЄС були сфери, в яких дискусії відкривалися і закривалися швидко, але також були і ті, де процес просувався складно.
Стосовно України Рінкевичс зауважив, що її вступ до ЄС може означати відносно значні зміни в економіці Євросоюзу, включно з сільським господарством.
За його словами, також можуть бути складними питання щодо екологічних вимог і реформування державного апарату.
"Членство в ЄС також означає досить багато обов’язків, і в країні, яка зараз перебуває у стані війни, здійснити процеси реформ чи процеси трансформації, безсумнівно, не так просто. Тому я думаю, що так, ми повинні дати позитивний сигнал Україні та Молдові в червні, що ми починаємо переговори.
Так, ми маємо почати говорити про конкретні речі, але ми маємо розраховувати на те, що цей процес буде непростим, тому що буде багато суперечок, наприклад, про сільське господарство", – вважає Рінкевичс.