Більш ніж половина словаків вважають, що війну РФ проти України спровокували Захід і сама Україна, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчать результати дослідження Globsec Trends 2024.

Лише 41% опитаних словаків вважають Росію винуватцем війни в Україні. Більш ніж половина населення Словаччини стверджує, що відповідальність за агресію лежить на Україні, що зазнала нападу, або на Заході.

Майже третина респондентів (31%) вважають Захід відповідальним за війну в Україні. Саму Україну винуватцем назвали 20% респондентів. Ця група вважає причиною те, що українці з 2014 року утискують росіян на сході країни.

Домініка Гайду з Globsec Center for Resilience and Democracy стверджує, що в Словаччині приблизно 25% населення має сильні проросійські настрої, і додає, що частина суспільства ніколи не звинувачуватиме Росію у війні.

"На жаль, решта повірила прокремлівській дезінформації, яка стверджує, що у війні винні Захід чи Україна, і поширенню якої сприяє широке коло внутрішніх акторів", – пояснила вона.

Вона також пояснює результати опитування більшою схильністю словаків вірити дезінформації та теоріям змови.

Результати тогорічного дослідження Globsec Trends відрізняються від цьогорічного лише рівнем статистичної похибки. Більшу різницю можна побачити, якщо подивитися на дані 2022 року, коли Росія вторглася в Україну. Тоді більш ніж половина словаків звинуватили в цьому Росію.

Дослідження для Globsec проводило агентство Focus протягом лютого та березня на вибірці з 1000 респондентів.

Нагадаємо, опубліковане в лютому опитування в межах Мюнхенської безпекової конференції показало, що більшість німців чітко усвідомлюють небезпеку наслідків перемоги Росії у війні проти України, водночас готовність надавати підтримку Києву знижується.

Крім того, переважна більшість німців не очікує припинення війни РФ проти України у 2024 році.