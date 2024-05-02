Большинство словаков возлагают на Запад и Украину вину за войну с Россией

Более половины словаков считают, что войну РФ против Украины спровоцировали Запад и сама Украина, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Globsec Trends 2024.

Лишь 41% опрошенных словаков считают Россию виновником войны в Украине. Более половины населения Словакии утверждает, что ответственность за агрессию лежит на Украине, подвергшейся нападению, или на Западе.

Почти треть респондентов (31%) считают Запад ответственным за войну в Украине. Саму Украину виновником назвали 20% респондентов. Эта группа считает причиной то, что украинцы с 2014 года притесняют россиян на востоке страны.

Доминика Гайду из Globsec Center for Resilience and Democracy утверждает, что в Словакии примерно 25% населения имеет сильные пророссийские настроения, и добавляет, что часть общества никогда не будет обвинять Россию в войне.

"К сожалению, остальные поверили прокремлевской дезинформации, которая утверждает, что в войне виноваты Запад или Украина, и распространению которой способствует широкий круг внутренних акторов", – пояснила она.

Она также объясняет результаты опроса большей склонностью словаков верить дезинформации и теориям заговора.

Результаты прошлогоднего исследования Globsec Trends отличаются от нынешнего только уровнем статистической погрешности. Большую разницу можно увидеть, если посмотреть на данные 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. Тогда более половины словаков обвинили в этом Россию.

Исследование для Globsec проводило агентство Focus в течение февраля и марта на выборке из 1000 респондентов.

Напомним, опубликованный в феврале опрос в рамках Мюнхенской конференции по безопасности показал, что большинство немцев четко осознают опасность последствий победы России в войне против Украины, в то же время готовность оказывать поддержку Киеву снижается.

Кроме того, подавляющее большинство немцев не ожидает прекращения войны РФ против Украины в 2024 году.