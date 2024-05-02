Зеленський доручив прискорити надходження зброї від партнерів на фронт

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача та доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення строків надходження зброї від міжнародних партнерів на фронт і на захист цивільної інфраструктури, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у Telegram.

"Була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо графіків надходження зброї від партнерів у межах оприлюднених пакетів допомоги. Доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення строків. Особливо це стосується постачання засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури".

Також повідомляється, що глава держави заслухав великий звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій. Його представили прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець.

Головком Олександр Сирський доповів про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення. Сторони обговорили темпи та потреби при комплектуванні нових бригад.

Крім цього міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін відзвітував щодо поточних темпів виробництва дронів і засобів РЕБ та забезпечення ними фронту, а також засобів радіоелектронної боротьби для прикриття важливих об'єктів.

Що передувало:

Президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

В Білому домі запевнили, що процес постачання в Україну оборонної допомоги відбуватиметься швидко.