Зеленский поручил ускорить поступление оружия от партнеров на фронт
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего и поручил принять все возможные меры для сокращения сроков поступления оружия от международных партнеров на фронт и на защиту гражданской инфраструктуры, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Зеленский в Telegram.
"Был доклад министра обороны Рустема Умерова по графикам поступления оружия от партнеров в рамках обнародованных пакетов помощи. Поручил принять все возможные меры для сокращения сроков. Особенно это касается поставок средств ПВО для защиты человеческих жизней и энергетической инфраструктуры".
Также сообщается, что глава государства заслушал большой отчет о степени готовности фортификационных рубежей в приграничных регионах и на направлениях активных боевых действий. Его представили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Государственной службы специального транспорта Александр Яковец.
Главком Александр Сырский доложил о текущей ситуации на фронте и организации ротации подразделений для восстановления. Стороны обсудили темпы и потребности при комплектовании новых бригад.
Кроме этого министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отчитался о текущих темпах производства дронов и средств РЭБ и обеспечения ими фронта, а также средств радиоэлектронной борьбы для прикрытия важных объектов.
Что предшествовало:
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.
В Белом доме заверили, что процесс поставки в Украину оборонной помощи будет происходить быстро.