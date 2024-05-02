Естонський депутат проїхав на велосипеді з Таллінна до Києва, щоб зібрати донати на допомогу ЗСУ

Естонський депутат, член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи "Україна — Естонія" Крісто Енн Вага прибув на велосипеді з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для Сил оборони України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні естонського парламентаря в Twitter (Х).

"Проїхав на велосипеді від Таллінна до Києва, щоб показати, що війна триває лише на відстані велосипедної поїздки, і щоб висловити підтримку захисникам" , — підписав Вага фото з Майдану Незалежності в Києві.

I did it! Rode my bike from ????????TLN to Kyiv???????? to show that the war is ongoing just a bike ride away and to show support to defenders. Let’s keep focus on helping Ukraine win this war and beat terrorist Russia! pic.twitter.com/4kAO91yviP — Kristo Enn Vaga (@kristovaga) May 2, 2024

Він подякував усім, хто підтримував його під час цієї мандрівки, і тим, хто вже зробив пожертви. Парламентар закликав підтримати українські Збройні сили, зробивши донат на сайті.

Пожертви збирають спільно з організацією NAFO — гроші підуть для придбання необхідних повнопривідних автомобілів і FPV-дронів.

Наразі жертводавці перерахували €29 916, зазначена ціль збору — €50 тисяч.

Група на чолі з естонським депутатом розпочала свій шлях о восьмій годині ранку 26 квітня з площі Вабадузе в Таллінні. Вони подолали майже 1 700 кілометрів.