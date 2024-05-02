Эстонский депутат проехал на велосипеде из Таллинна в Киев, чтобы собрать донаты на помощь ВСУ

Эстонский депутат, член комиссии по государственной обороне Рийгикога и парламентской группы "Украина — Эстония" Кристо Энн Вес приехал на велосипеде из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для Сил обороны Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении эстонского парламентария в Twitter (Х).

"Проехал на велосипеде от Таллинна до Киева, чтобы показать, что война продолжается только на расстоянии велосипедной поездки, и чтобы выразить поддержку защитникам" , — подписал Вес фото с Майдана Незалежности в Киеве.

I did it! Rode my bike from ????????TLN to Kyiv???????? to show that the war is ongoing just a bike ride away and to show support to defenders. Let’s keep focus on helping Ukraine win this war and beat terrorist Russia! pic.twitter.com/4kAO91yviP — Kristo Enn Vaga (@kristovaga) May 2, 2024

Он поблагодарил всех, кто поддерживал его во время этого путешествия, и тех, кто уже совершил пожертвования. Парламентарий призвал поддержать украинские Вооруженные силы, сделав донат на сайте.

Пожертвования собирают совместно с организацией NAFO — деньги пойдут на покупку необходимых полноприводных автомобилей и FPV-дронов.

На данный момент удалось собрать €29 916, указанная цель сбора — €50 тысяч.

Группа во главе с эстонским депутатом начала свой путь в восемь часов утра 26 апреля с площади Вабадузе в Таллинне. Они проехали почти 1 700 километров.