Эстонский депутат проехал на велосипеде из Таллинна в Киев, чтобы собрать донаты на помощь ВСУ
Эстонский депутат, член комиссии по государственной обороне Рийгикога и парламентской группы "Украина — Эстония" Кристо Энн Вес приехал на велосипеде из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для Сил обороны Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении эстонского парламентария в Twitter (Х).
"Проехал на велосипеде от Таллинна до Киева, чтобы показать, что война продолжается только на расстоянии велосипедной поездки, и чтобы выразить поддержку защитникам", — подписал Вес фото с Майдана Незалежности в Киеве.
Он поблагодарил всех, кто поддерживал его во время этого путешествия, и тех, кто уже совершил пожертвования. Парламентарий призвал поддержать украинские Вооруженные силы, сделав донат на сайте.
Пожертвования собирают совместно с организацией NAFO — деньги пойдут на покупку необходимых полноприводных автомобилей и FPV-дронов.
На данный момент удалось собрать €29 916, указанная цель сбора — €50 тысяч.
Группа во главе с эстонским депутатом начала свой путь в восемь часов утра 26 апреля с площади Вабадузе в Таллинне. Они проехали почти 1 700 километров.