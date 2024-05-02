Російські війська пошкодили підприємство, гімназію та будинки на Нікопольщині

Увесь день 2 травня російські війська гатили по Нікопольщині, застосували дрони-камікадзе та важку артилерію, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Під ворожий удар потрапили Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська сільська громади.

Понівечені 3 багатоповерхівки, і стільки ж приватних будинків, господарська споруда. Пошкоджені гімназія й підприємство".

Крім того, побиті 4 вантажівки, мопед. Зайнялося легкове авто. Пожежу рятувальники приборкали. Зачепило й лінію електропередач.