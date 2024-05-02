Российские войска повредили предприятие, гимназию и дома на Никопольщине

Весь день 2 мая русские войска били по Никопольщине, применили дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Под вражеский удар попали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская сельская община.

Изуродованы 3 многоэтажки, и столько же частных домов, хозяйственная постройка. Повреждены гимназия и предприятие".

Кроме того, избиты 4 грузовика, мопед. Загорелся легковой автомобиль. Пожар спасатели укротили. Задело и линию электропередач.