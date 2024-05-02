НБУ: З початку року до держбюджету залучено понад 155 млрд від розміщення ОВДП

Від початку року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах понад 155 млрд грн в еквіваленті, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"За даними депозитарію НБУ, упродовж чотирьох місяців 2024 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 102,88 млрд грн, 763,6 млн дол та 557,2 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 26,12 млрд грн, 810,9 млн дол. та 555,5 млн євро" , – йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом січня – квітня 2024 року запозичення міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 74,9 млрд грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в квітні – на 35,67 млрд грн в еквіваленті.

Загалом з початку повномасштабної війни до 30 квітня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено 657 052,4 млн грн, 6 380,9 млн дол. США та 2 270,3 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 455 494,7 млн грн, 6 946,5 млн дол. США та 1 806,1 млн євро.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 квітня залучило до державного бюджету понад 7,2 млрд грн.