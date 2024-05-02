НБУ: С начала года в госбюджет привлечено более 155 млрд от размещения ОВГЗ

С начала года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах более 155 млрд грн в эквиваленте, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По данным депозитария НБУ, в течение четырех месяцев 2024 года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 102,88 млрд грн, 763,6 млн долл и 557,2 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 26,12 млрд грн, 810,9 млн долл. и 555,5 млн евро" , - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение января - апреля 2024 года заимствования министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 74,9 млрд грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в апреле - на 35,67 млрд грн в эквиваленте.

Всего с начала полномасштабной войны до 30 апреля 2024 года правительством на первичных аукционах было привлечено 657 052,4 млн грн, 6 380,9 млн долл. США и 2 270,3 млн евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 455 494,7 млн грн, 6 946,5 млн долл. США и 1 806,1 млн евро.

Напомним:

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 30 апреля привлекло в государственный бюджет более 7,2 млрд грн.