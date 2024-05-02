Гетманцев: Pornhub став офіційним платником податків в Україні

Компанія, якій належить сервіс Pornhub, нарешті зареєструвалася платником податку на додану вартість (ПДВ) як постачальник електронних послуг, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Тож тепер можна пильнувати за сумлінною сплатою податків не лише OnlyFans" , — зазначив Гетманцев.

За його словами, платформа для дорослих OnlyFans принесла до державного бюджету $700 тисяч лише за перший квартал 2024 року. Крім того, станом на квітень цього року платниками податків стали ще 17 компаній, що надають електронні послуги, додав Гетманцев.

На сьогодні 78 зі 105 платників задекларували свої податкові зобовʼязання на суму 2,4 мільярда гривень.

Найбільші платники ПДВ з цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 мільярди гривень ще до настання граничного терміну. Ідеться про Google, Apple, META platforms і Valve corporation.

Голова профільного комітету відмічає позитивну динаміку: за його словами, великі міжнародні цифрові компанії вважають український ринок економічно привабливим, зростає і чесна конкуренція на ринку цифрових послуг.