Гетманцев: Pornhub стал официальным налогоплательщиком в Украине

Компания, которой принадлежит сервис Pornhub, наконец-то зарегистрировалась плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) как поставщик электронных услуг, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Так что теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов не только OnlyFans" , — отметил Гетманцев.

По его словам, платформа для взрослых OnlyFans принесла в государственный бюджет $700 тысяч только за первый квартал 2024 года. Кроме того, по состоянию на апрель этого года налогоплательщиками стали еще 17 компаний, оказывающих электронные услуги, добавил Гетманцев.

На сегодняшний день 78 из 105 плательщиков задекларировали свои налоговые обязательства на сумму 2,4 миллиарда гривен.

Крупнейшие плательщики НДС по цифровым услугам задекларировали и уплатили более 2 миллиардов гривен еще до наступления предельного срока. Речь идет о Google, Apple, META platforms и Valve corporation.

Глава профильного комитета отмечает положительную динамику: по его словам, крупные международные цифровые компании считают украинский рынок экономически привлекательным, растет и честная конкуренция на рынке цифровых услуг.