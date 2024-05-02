У ОП сподіваються, що ЄС ухвалить спільне рішення про повернення українців з-за кордону

В Офісі президента сподіваються, що в Європейському Союзі ухвалять спільне рішення щодо повернення українських громадян призовного віку до України, повідомляє Ділова столиця.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав балтійському виданню Delfi.

Подоляк вважає "абсолютно правильною" ініціативу з пошуку спільного рішення, яке стосуватиметься всіх членів ЄС, щодо повернення українських чоловіків в Україну.

Він назвав це "дивною репутаційною складовою", коли багато молодих людей в перші місяці повномасштабної війни встигли виїхати з України, і "мало того, що ведуть бездіяльний спосіб життя, так і ще й маніфестують це і таким чином погіршують репутацію України на зовнішніх ринках".

Тож, на його погляд, ЄС ухвалить рішення, у якому визначить, що робити з такими українськими громадянами.

"Це змушує оцих молодих людей задуматися, де вони, що вони і як вони себе почуватимуть уже завтра" , — сказав радник голови Офісу президента.

Як повiдомлялось, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому може бути "етично неоднозначною" для Польщі.

У свою чергу прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що питання щодо повернення українців слід обговорювати на рівні всього Європейського Союзу.