В ОП надеются, что ЕС примет совместное решение о возвращении украинцев из-за границы

В Офисе президента надеются, что в Европейском Союзе примут совместное решение о возвращении украинских граждан призывного возраста в Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал балтийскому изданию Delfi.

Подоляк считает "совершенно правильной" инициативу поиска совместного решения, касающегося всех членов ЕС, по возвращению украинских мужчин в Украину.

Он назвал это "странной репутационной составляющей", когда многие молодые люди в первые месяцы полномасштабной войны успели уехать из Украины, и "мало того, что ведут бездейственный образ жизни, да еще и манифестируют это и таким образом ухудшают репутацию Украины на внешних рынках".

По его мнению, ЕС примет решение, в котором определит, что делать с такими украинскими гражданами.

"Это заставляет этих молодых людей задуматься, где они, что они и как они будут чувствовать себя уже завтра" , — сказал советник главы Офиса президента.

Как сообщалось, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что помощь Украине в возвращении украинцев мобилизационного возраста домой может быть "этически неоднозначной" для Польши.

В свою очередь премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что вопрос о возвращении украинцев следует обсуждать на уровне всего Европейского Союза.