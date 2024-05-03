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Курс валют НБУ на 3 травня

Курс валют НБУ на 3 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 3 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 2 травня знизився до рівня 39.5345 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 42.3098 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 49.4695 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 43.3492 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 9.7768 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.534 500 --0.1025
EUR Євро 42.309 800 +0.0112
GBP Фунт стерлінгів 49.469 500 --0.0133
CHF Швейцарський франк 43.349 200 +0.2702
PLN Польський злотий 9.776 800 +0.0303

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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