Курс валют НБУ на 3 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 3 травня 2024 року
Курс долара порівняно з 2 травня знизився до рівня 39.5345 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 42.3098 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 49.4695 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досяг рівня 43.3492 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 9.7768 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.534 500
|EUR
|Євро
|42.309 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.469 500
|CHF
|Швейцарський франк
|43.349 200
|PLN
|Польський злотий
|9.776 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.