Курс валют НБУ на 3 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 3 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 2 травня знизився до рівня 39.5345 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 42.3098 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 49.4695 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 43.3492 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 9.7768 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.534 500 EUR Євро 42.309 800 GBP Фунт стерлінгів 49.469 500 CHF Швейцарський франк 43.349 200 PLN Польський злотий 9.776 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.