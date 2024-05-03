Курс валют НБУ на 3 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 3 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 2 мая, понизился до уровня 39.5345 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 42.3098 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 49.4695 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 43.3492 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 9.7768 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.534500
|EUR
|Евро
|42.309800
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.469500
|CHF
|Швейцарский франк
|43.349200
|PLN
|Польский злотый
|9.776800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.