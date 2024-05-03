Курс валют НБУ на 3 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 3 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 2 мая, понизился до уровня 39.5345 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 42.3098 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 49.4695 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 43.3492 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 9.7768 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.534 500 EUR Евро 42.309 800 GBP Фунт стерлингов 49.469 500 CHF Швейцарский франк 43.349 200 PLN Польский злотый 9.776 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.