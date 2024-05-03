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Курс валют НБУ на 3 мая

Курс валют НБУ на 3 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 3 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 2 мая, понизился до уровня 39.5345 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 42.3098 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 49.4695 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 43.3492 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 9.7768 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.534500 --0.1025
EUR Евро 42.309800 +0.0112
GBP Фунт стерлингов 49.469500 --0.0133
CHF Швейцарский франк 43.349200 +0.2702
PLN Польский злотый 9.776800 +0.0303

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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